مفاجأة في الدوري المغربي.. تواركة يصعق الرجاء

المصدر: رويترز

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فجر الوافد الجديد اتحاد تواركة مفاجأة بالفوز 1-صفر على ضيفه الرجاء البيضاوي بالجولة الثانية لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الجمعة.

وشاهد التونسي فوزي البنزرتي مدرب الرجاء المباراة من المدرجات تنفيذا لعقوبة سابقة عندما كان مدربا للوداد قبل أكثر من عام.

وتغلب اتحاد تواركة بهدف بعد مرور ربع ساعة عبر المدافع أحمد لخلج في شباك الحارس أنس الزنيتي.

وانتظر الرجاء حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليشكل أول تهديد عبر البديل محمد بن جديدة لكن الحارس أيوب الخياطي كان في المكان المناسب.

وتعددت محاولات الرجاء في الشوط الثاني لكنها اصطدم بحارس يقظ حافظ على نظافة شباكه.

وهذا أول انتصار لاتحاد تواركة بينما تجمد رصيد الرجاء عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز 12.

وفاز المغرب التطواني 1-صفر على ضيفه وجاره اتحاد طنجة في قمة محلية.

وحقق المغرب التطواني انتصاره الأول بالموسم وارتقى إلى المركز الخامس برصيد أربع نقاط.

كان اتحاد طنجة، الذي تعرض للهزيمة الثانية على التوالي، الأفضل في الشوط الأول واقترب من افتتاح التسجيل بعد سبع دقائق بتسديدة المهاجم عبد اللطيف أخريف التي ارتطمت بالقائم.

وأبعد الدفاع كرة أخريف قبل تجاوز خط المرمى في الدقيقة 32.

وأكمل المغرب التطواني الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع محمد سعود بسبب تدخل عنيف عقب الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وتساوت صفوف الفريقين بعد عشر دقائق من الشوط الثاني بطرد لاعب اتحاد طنجة أيوب الرحماوي بعد تدخل خطير.

وجاء الهدف في الدقيقة 63 بعد تمريرة في العمق من القائد عادل الحسناوي استقبلها المهاجم محمد كمال ليتفوق على الحارس عيسى سيودي.

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