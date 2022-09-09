الهلال السعودي بطلاً لكأس سوبر لوسيل بفوز مثير على الزمالك

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توج فريق الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل (بطولة السوبر المصري السعودي) عقب فوزه على فريق الزمالك المصري 4 / 1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم الهلال بهدف سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 18 وتعادل الزمالك بهدف سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 33.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال أوديون إيجالو وسالم الدوسري ولوتشيانو فييتو وأندري كاريلو.

فيما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمد أشرف روقا وأهدر أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

وشارك الزمالك في المباراة بصفته بطل الدوري المصري، فيما شارك الهال بصفته بطل الدوري السعودي.



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