خلفا لسواريش.. مارسيل كولر مدربا للأهلي المصري

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي اليوم الجمعة تعيين السويسري مارسيل كولر مدربا جديدا للفريق، الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وأفريقيا، لمدة عامين.

وسبق لكولر (61 عاما) تدريب كولن وبوخوم في ألمانيا ومنتخب النمسا وكانت تجربته الأخيرة مع بازل السويسري من 2018-2020.

وسيخلف البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل الشهر الماضي بعد فترة قصيرة بالمنصب.

وأنهى الأهلي الدوري في المركز الثالث وخسر نهائي كأس مصر من الزمالك.

وعانى الأهلي من تخبط وتراجع للنتائج والأداء منذ رحيل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في يونيو الماضي عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم أنه قاد الفريق لتحقيق اللقب القاري في موسمين متتاليين.

وأوضح الأهلي أن كولر سيصل إلى القاهرة غدا السبت لبدء مهمته، والاستعداد لبداية المشوار بدوري الأبطال ومواجهة الغريم الزمالك في كأس السوبر المصرية الشهر المقبل.

وتوج كولر مع سانت جالين بلقب الدوري السويسري عام 2000 وبكأس سويسرا مع بازل في 2019.

وقاد النمسا لمدة ست سنوات حتى 2017 ووصل لأعلى مركز لها بتصنيف الفيفا على الإطلاق حين احتلت المركز العاشر في 2016.

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