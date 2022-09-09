الجزائر تتوّج بلقب بطولة كأس العرب للناشئين بفوز على المغرب

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للمنتخبات للناشئين لأقل من 17 عاما، بعد فوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح 4/2، أمس الخميس، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مدينة سيق غربي الجزائر.

ويعد اللقب هو الأول لمنتخب الجزائر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وانتهى الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم محمد أرشيدي، للمغرب في الدقيقة 51، قبل أن يدرك البديل إسماعيل الطيب شحيمة التعادل للجزائر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح، التي ابتسمت للفريق الجزائري والذي فاز بها بنتيجة 4 / 2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز