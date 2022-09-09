الشباب يقسو على الطائي برباعية في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

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حافظ الشباب على انطلاقته المثالية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه الطائي، أمس الخميس، في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الوحدة على ضيفه أبها 1 / صفر، فيما تعادل الخليج مع ضيفه العدالة بدون أهداف.

وارتفع رصيد الشباب، الذي فاز في جميع لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة في الموسم الحالي، إلى 9 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد الطائي، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين، عند 6 نقاط في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح كريستيان خوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله آرون بوبيندزا الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعاد خوانكا للتسجيل من جديد، بإحرازه الهدف الثالث للشباب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم كارلوس جونيور مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 82.

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