شبيبة القبائل الجزائري يقيل مدربه البلجيكي جوزي ريجا

المصدر: د ب أ

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أعلن يزيد ياريشان، رئيس نادي شبيبة القبائل لكرة القدم، إقالة مدرب الفريق الأول البلجيكي جوزي ريجا، عقب الخسارة أمام اتحاد الجزائر صفر / 1 أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وقال باريشان، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن ريجا، لم يعد مدربا لشبيبة القبائل، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولياته في تعيينه قبل أسابيع، وأن الحظ لم يحالفه في تحقيق أفضل النتائج.

وخسر شبيبة القبائل مبارياته الثلاث في مسابقة الدوري في مشهد غير مألوف لدى مشجعي النادي.

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