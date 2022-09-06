الوداد يفوز على الدفاع الحسني ويتقاسم صدارة الدوري المغربي مع الجيش

المصدر: رويترز

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سجل الوداد الرياضي هدفين في الشوط الأول، وأضاف هدفا بعد الاستراحة، ليفوز 3-1 على الدفاع الحسني الجديدي في مباراة مقدمة من الجولة الثانية بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الاثنين.

وتقرر تقديم المباراة بسبب التزام الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا بخوض كأس السوبر الأفريقية يوم السبت في الرباط أمام غريمه المحلي نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية، والذي تعادل 1-1 مع الجيش الملكي اليوم أيضا.

وحقق الوداد فوزه الأول هذا الموسم ورفع رصيده إلى أربع نقاط وتقاسم الصدارة مع الجيش الملكي، وبفارق نقطة واحدة عن الدفاع الجديدي سادس الترتيب.

ووضع الظهير الأيسر يحيى عطية الله فريق الوداد في المقدمة بعد مرور ثماني دقائق بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من الجناح بديع أوك من الجانب الأيمن.

وأضاف المهاجم السنغالي جونيور بولي سامبو الهدف الثاني بعد خمس دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من القائد يحيى جبران.

وعزز المهاجم أيمن الحسوني تقدم الوداد بهدف ثالث بعد مرور ثلاثة دقائق من الشوط الثاني بتسديدة من 25 مترا.

وتحسن أداء الدفاع الجديدي، لكنه اكتفى بتقليص الفارق في الدقيقة 56 بواسطة المهاجم مسعود جمعة.

وفي مباراة قمة أقيمت في وقت لاحق في الرباط، تعادل نهضة بركان مع مضيفه الجيش الملكي.

وتقدم الجيش الملكي بهدف بعد مرور عشر دقائق بعد حصول الجناح أحمد حمودان على ركلة جزاء نفذها بنجاح رضا سليم.

وأدرك نهضة بركان التعادل في الدقيقة 36 بواسطة المدافع حمزة الركراكي بفضل ركلة حرة وارتباك في منطقة الجزاء.

وأنهى نهضة بركان المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد الركراكي في الوقت بدل الضائع لحصوله على إنذارين.

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