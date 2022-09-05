الصفاقسي يصعق الإفريقي بهدف قاتل ويبلغ نهائي كأس تونس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز فارس ناجي هدفا بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء قبل نهاية الوقت الإضافي، ليقود الصفاقسي للفوز 2-1 على الافريقي والتأهل إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم الافريقي بهدف عبر جناحه الأيسر زهير الذوادي من ركلة جزاء في الدقيقة 76 لكن الموريتاني إسماعيل دياكيتي تعادل للصفاقسي بعد ست دقائق.

واستمر اللعب متكافئا قبل أن يطلق ناجي تسديدة مذهلة من خارج المنطقة سكنت شباك الافريقي في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي.

وسيخوض الصفاقسي المدافع عن اللقب المباراة النهائية يوم السبت المقبل مع مستقبل المرسي الذي فاز 1-صفر على اتحاد بنقردان.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز