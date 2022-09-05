محمد صلاح على رأس أول تشكيلة لمنتخب مصر للمدرب فيتوريا

المصدر: رويترز

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سيكون محمد صلاح مهاجم ليفربول على رأس تشكيلة منتخب مصر تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا وقبل خوض مباراتين وديتين هذا الشهر.

وأعلن الاتحاد المصري اليوم الأحد أن فيتوريا الذي تولى المسؤولية في يوليو اختار صلاح ضمن ثمانية محترفين في الخارج للعب أمام النيجر وليبيريا وديا في 23 و27 من سبتمبر الجاري.

وضمت التشكيلة أيضا محمود حسن (تريزيجيه) وعمر مرموش وأحمد حجازي وطارق حامد ومصطفى محمد وأحمد حسن (كوكا) وسام مرسي.

وكان فيتوريا قد اختار الأسبوع الماضي 24 لاعبا من أندية الدوري المصري الممتاز للانضمام لأول معسكر تدريبي بين 13 و27 من الشهر الجاري. وسيعلن مدرب مصر التشكيلة النهائية لخوض المباراتين الوديتين يوم 17.

وتولى فيتوريا المسؤولية خلفا للمدرب المصري إيهاب جلال الذي أقيل من منصبه سريعا وبعد خوض ثلاث مباريات فقط بالمنصب.

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