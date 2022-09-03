منتخب مصر للناشئين يشكو الحكم اللبناني ماهر العلي للاتحاد العربي

المصدر: د ب أ

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تقدمت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بشكوى رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ضد الحكم اللبناني ماهر العلي، الذي أدار مباراة الفراعنة والمغرب في ربع نهائي كأس العرب، والتي انتهت بفوز منتخب المغرب بهدفين نظيفين.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت أن الشكوى تضمنت أن قرار اختيار الحكم اللبناني لإدارة المباراة جانبه الصواب، خاصة وأن منتخب مصر هزم لبنان بتسعة أهداف نظيفة في الدور الأول، لذا كان من المفترض أن تراعي اللجنة المنظمة ولجنة الحكام بالاتحاد العربي هذا الأمر.

وتضمنت الشكوي أيضا تحامل الحكم اللبناني على لاعبي منتخب مصر في كثير من القرارات، قبل أن يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100% بعد تصدي لاعب المغرب بيديه لتسديدة عمر خضر لاعب منتخب مصر داخل منطقة الجزاء.

ورغم تأكيد الحكم الرابع للجهاز الفني لمنتخب مصر أن اللعبة ركلة جزاء لمنتخب مصر وإشارة الحكم المساعد إلي نقطة الجزاء وتأكيده لحكم الساحة أن الكرة لمست يد لاعب المغرب إلا أن الحكم رفض احتساب القرار لمصلحة منتخب مصر.

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