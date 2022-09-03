شباب بلوزداد يواصل بدايته القويّة في الدوري الجزائري بفوزه على بارادو

المصدر: رويترز

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حقق شباب بلوزداد فوزه الثاني على التوالي في مستهل الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم بتغلبه على نادي بارادو 1-صفر أمس الجمعة.

ويسعى شباب بلوزداد لحصد لقبه الرابع على التوالي في الدوري الجزائري بعد نيله اللقب المحلي في آخر ثلاثة مواسم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد إسلام بلخير في الدقيقة 45 ليرفع الفائز رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، بينما تجمد رصيد بارادو عند ثلاث نقاط فقط عقب تلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم.

وفي لقاء آخر، عاد اتحاد الجزائر بالفوز من ملعب اتحاد خنشلة الصاعد لدوري الأضواء بنتيجة 1-صفر.

وجاء هدف الفوز عن طريق المدافع زين الدين بلعيد في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء ليحقق اتحاد الجزائر فوزه الثاني هذا الموسم رافعا رصيده إلى ست نقاط.

وانتهت المباراة الثالثة التي جرت أمس بين مولودية وهران ونجم مقرة بالتعادل السلبي.

وكانت إدارة مولودية وهران قد تعاقدت في الأيام الماضية مع عمر بلعطوي لتولي تدريب الفريق خلفا لعبد القادر عمراني، الذي رفض الاستمرار في منصبه.

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