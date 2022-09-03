الدوري المغربي.. الفتح يفرض التعادل على الوداد والجيش يفوز على وجدة

المصدر: رويترز

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فرض الفتح الرباطي التعادل 1-1 على ضيفه الوداد الرياضي؛ المدافع عن اللقب، أمس الجمعة، في مباراة أقيمت بالرباط ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

تقدم الفتح، الذي كان الفريق الوحيد الذي هزم الوداد ذهابا و إيابا الموسم الماضي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأس لمروان الوادني بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى من المهدي قرناص لاعب الوداد السابق.

وأدرك الوداد التعادل بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني من ركلة حرة نفذها ايمن الحسوني وخدعت الحارس المهدي بن عبيد الذي كان متقدما عن مرماه.

واكمل الفتح آخر خمس دقائق بعشرة لاعبين بعد طرد الوادني بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود حالة اعتداء بدون كرة.

وجمع الوداد والفتح نقطة واحدة لكل منهما في مستهل الموسم الجديد.

وفي مباراة أخرى أقيمت بالاستاد الشرفي بوجدة، فاز الجيش الملكي 1-صفر على مضيفه مولودية وجدة.

وجاء هدف الجيش الملكي بعد مرور 17 دقيقة من ضربة رأس للمدافع ديني بورجيس القادم من الرأس الأخضر بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها الجناح رضا سليم في ظل غياب الرقابة الدفاعية من قبل فريق وجدة.

وأهدر لاعبو الجيش عدة فرص لتعزيز التقدم في ظل تألق الحارس هشام مفتاح قبل أن يتم طرد ربيع حريمات قائد فريق الجيش قبل دقائق من النهاية لحصوله على الانذار الثاني.

وجمع الجيش الملكي ثلاث نقاط ليتساوى مع حسنية أغادير الذي افتتح مباريات الموسم الجديد بالفوز على نهضة بركان 1-صفر أول أمس الخميس.

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