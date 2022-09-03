مستقبل المرسى يطيح باتحاد بنقردان ويتأهل لنهائي كأس تونس

المصدر: رويترز

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تأهل مستقبل المرسى للمباراة النهائية لكأس تونس لكرة القدم بفوزه 1-صفر على اتحاد بنقردان في الدور قبل النهائي أمس الجمعة.

وسجل هدف المباراة الوحيد أسامة العمدوني في الدقيقة 14، ليتأهل مستقبل المرسى الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية للمباراة النهائية لبطولة الكأس.

وسبق لمستقبل المرسى بلوغ المباراة النهائية لكأس تونس 14 مرة ونال اللقب خمس مرات.

وسيواجه مستقبل المرسى الفائز من مباراة الأفريقي والصفاقسي في المباراة النهائية.

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