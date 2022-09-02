تأهل الجزائر واليمن إلى قبل نهائي كأس العرب للناشئين

المصدر: د ب أ

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تأهل منتخبا الجزائر واليمن إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر الحالي.

وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب الجزائر فوزاً بنتيجة 3 - 1 بركلات الترجيح أمام منتخب تونس، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

تقدم منتخب الجزائر أولاً عن طريق اللاعب محمد عبدالمجيب، بينما تعادل منتخب تونس بواسطة اللاعب أكرم الطوبي قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

وعلى ملعب مستغانم أيضاً، حقق منتخب اليمن فوزاً بهدف دون رد أمام منتخب السودان، سجله اللاعب أنور الطريقي من ركلة جزاء ليقود بلاده إلى المربع الذهبي.

وتستكمل مرحلة دور الثمانية اليوم الجمعة بمباراتين، حيث تجمع الأولى بين منتخبي العراق والسعودية، والثانية بين منتخبي مصر والمغرب على ملعب مستغانم.

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي على راحة سلبية يومي السبت والأحد، قبل مباراتي المربع الذهبي يوم الاثنين المقبل.

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