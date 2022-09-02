الشباب يضرب أبها برباعية ويتصدر الدوري السعودي مؤقتاً

المصدر: رويترز

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سحق الشباب مضيفه أبها برباعية من دون رد، ليتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مؤقتا، بينما استعاد الرائد توازنه بالفوز 1-صفر على ضيفه الوحدة أمس الخميس.

وضع كريستيان جوانكا الشباب في المقدمة في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وضاعف سانتي مينا الغلة لمصلحة الشباب في الدقيقة 39 بعد أن خطف الكرة من حارس أبها الذي تعثر خلال تمريرها لزميله.

وسجل كارلوس جونيور الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 44 بتسديدة قوية. وأكمل البديل هتان باهبري رباعية الشباب بتسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 90.

ورفع الشباب رصيده إلى ست نقاط في الصدارة من مباراتين بالتساوي مع الهلال البطل، بينما يحتل أبها المركز العاشر بثلاث نقاط.

وفي وقت سابق سجل الروماني ألكسندرو ميتريتا هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني ليقود الرائد، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين، للفوز 1-صفر على ضيفه الوحدة.

وضع ميتريتا فريقه في المقدمة في الدقيقة 62 بعد متابعته لكرة ارتدت من المغربي منير المحمدي حارس مرمى الوحدة ليستعيد الرائد توازنه بعد خسارته أمام أبها في الجولة الافتتاحية.

وبهذا وضع الرائد، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي ريني سانتوس في الوقت المحتسب بدل الضائع، أول ثلاث نقاط في رصيده بينما استمر الوحدة دون نقاط بعد أن تجرع الخسارة الثانية تواليا.

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