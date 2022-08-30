رسالة وليد سليمان الأخيرة لجمهور الأهلي المصري بعد اعتزاله

المصدر: د ب أ

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أعلن وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي نهاية رحلته بشكل رسمي مع الساحرة المستديرة عقب إنتهاء مشوار الدوري المصري اليوم.

وقال وليد سليمان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء :"كم تأثرت حتي البكاء ، وانا اتابع وارصد مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الاهلي العظيمة والوفية".

وأضاف :"الآن ايقنت من جديد أن للاخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل اموال وكنوز الدنيا .. وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما أنه من السهل أن تصنع المال ولكن من الصعب ان تحقق انجازات وتكتب تاريخا ".

وأوضح:" لا اصدق ان رحلة 11 عاما مرت وانني وصلت لخط نهاية مشواري الكروي ، أتذكر حلم الطفولة .. وارتدائي للقميص الأحمر.. أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي ".

وتابع:" الحمد لله حققت ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي .. لامست مع الاهلي وبفضل الاهلي سموات كل الامجاد والبطولات ويكفيني فخرا أن منحني الاهلي شرف اعلان الاعتزال وانا اقف علي اكبر مسرح كروي ، من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية ".

وقال :" رحلتي مع الاهلي داخل البساط الاخضر انتهت كنت فيها خادما للكيان وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان .. ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد .. اشكركم".

"شكرا يا حاوي"

وقام لاعبو الأهلي بلفتة استثنائية، حيث ارتدوا قمصانا تحمل عبارة "شكرا يا حاوي" وهو اللقب الذي اشتهر به في مسيرته، تكريما له عقب إعلان اعتزاله، وقامت جماهير الأهلي بالهتاف كثيرا لوليد سليمان قبل انطلاق مواجهة سيراميكا كليوباترا تكريما للاعب المخضرم.

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