فوز أول للنصر على حساب الوحدة في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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سجل الكاميروني فينسن أبو بكر هدفا مبكرا ليقود النصر للفوز 1-صفر على ضيفه الوحدة في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وتلقى أبو بكر تمريرة عرضية من المدافع جيزسلان كونان القادم من ساحل العاج ليحول الكرة بضربة رأس إلى داخل الشباك بعد أربع دقائق من البداية.

وكاد أن يضاعف أيمن يحيى تقدم النصر لكن تسديدته الأرضية من مدى قريب مرت إلى جوار القائم الأيمن في الدقيقة 36.

وفي مباراة اخرى حول أبها تأخره بهدف إلى الفوز 2-1 على ضيفه الرائد الذي تقدم عبر محمد سالم في الدقيقة 34 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية.

وبعد مجهود فردي ومراوغة رائعة أدرك عبد الفتاح آدم، الوافد الجديد، التعادل لأبها في الدقيقة 51 بعدما مر من الناحية اليمنى لمرمى الضيوف وسدد في الشباك من مدى قريب.

ونجح التونسي سعد بقير في تسجيل هدف الفوز لأبها في الدقيقة 52 بعد تمريرة عرضية من صالح العمري.

وفي وقت سابق اليوم، سجل التعاون هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على مضيفه الفتح.

ووضع الكاميروني لياندر تاوامبا التعاون في المقدمة عندما تسلم الكرة تحت ضغط داخل منطقة الجزاء واستدار بجسده ليطلق تسديدة قوية في سقف المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وضاعف فهد الرشيدي النتيجة عندما تلقى تمريرة بينية بين اثنين من المدافعين ليسدد الكرة في قدم الحارس مصطفى ملائكة لترتد له ويتابعها في المرمى أثناء جلوسه على الأرض في الدقيقة 57.

وكاد البرازيلي مايلسون حارس التعاون أن يتسبب في اهتزاز شباكه عندما مرر الكرة بالخطأ إلى أحد مهاجمي الفتح الذي سدد بقوة من مدى قريب لكن مايلسون تصدى لمحاولته في الدقيقة 52.

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