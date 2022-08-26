بداية مثالية لحامل لقب الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

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حقق شباب بلوزداد حامل اللقب انتصارا عريضا على ضيفه هلال شلغوم العيد 4/1 اليوم الجمعة، في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، التي عرفت سقوط شبيبة القبائل أمام مضيفه جمعية أولمبي الشلف صفر/ 1.

ووقع سليم عريبي، الهدفين الأولين لشباب بلوزداد في الدقيقة 6 من ركلة جزاء و42، فيما تولى إسلام بلخير وعبد الرحمن بورديم، الهدفين الثالث والرابع على التوالي في الدقيقتين 82 و90. فيما تولى عبد القادر غراب، تسجيل الهدف الوحيد للهلال في الدقيقة 83.

وسقط شبيبة القبائل أمام مضيفه جمعية أولمبي الشلف بهدف التونسي سليم الجندوبي في الدقيقة 87، فيما قلب أمل الأربعاء تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على ضيفه مولودية وهران.

سجل عامر بوقطاية، هدف التقدم للمولودية في الدقيقة 18، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني استفاق أمل الأربعاء وسجل ثلاثة أهداف عن طريق كل من أبو بطر كسيلي، ومحمد طيب، ومحمد تومي، في الدقائق 46 و62 و84 على التوالي.

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