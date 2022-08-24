الأهلي المصري يوافق على استقالة شركة الكرة

المصدر: د ب أ

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قبول الاعتذار المقدم من شركة الكرة بالنادي، ووجه لهم الشكر على تعاونهم خلال الفترة الماضية.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري أمس الثلاثاء أن مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي عقد مساء امس أكد التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب ياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة.

وأضاف ذات المصدر :"تم توجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم.. وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت".

كما قرر مجلس الأهلي المصري عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع "جمعية عمومية غير عادية" للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.

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