الزمالك يحتفظ بلقب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز من فيوتشر

المصدر: رويترز

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توج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي و14 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز ملاحقه المباشر 1-صفر أمام مضيفه فيوتشر ليحصد الزمالك اللقب قبل ثلاث جولات على النهاية اليوم الاثنين.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني ليبتعد بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي خاض 31 مباراة ويتأخر بفارق لا يمكن تعويضه خلال مباراتين عن حامل اللقب.

وهذا اللقب الرابع عشر للزمالك في البطولة التي انطلقت عام 1948.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الرابع.



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