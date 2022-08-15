الأهلي يفوز بشق الأنفس على المقاصة في كأس مصر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي



احتاج الأهلي إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 1-صفر على مصر للمقاصة في دور الستة عشر لكأس مصر لكرة القدم بعد مباراة مملة ومتواضعة المستوى من الجانبين اليوم الأحد.

وسيلعب الأهلي، الذي ابتعد عن الصراع على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، في دور الثمانية أمام المقاولون العرب.

وسجل رامي ربيعة مدافع الأهلي الهدف في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، ومتابعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب، بداعي وجود لمسة يد.

واحتج هشام حافظ لاعب المقاصة طويلا وتلقى بطاقة حمراء بعدما حصل على الإنذار الثاني.

وسيطر الأهلي على اللعب أغلب فترات المباراة لكنه افتقر للحلول الهجومية وظهر بشكل ضعيف، كما هو الحال في أغلب مبارياته الأخيرة، ولم ينقذه من الوصول للوقت الإضافي سوى احتساب ركلة الجزاء.

وفي مباراة أخرى أقيمت في وقت سابق اليوم، تأهل سموحة إلى قبل النهائي بعد الفوز 2-صفر على منتخب السويس، وسيلعب مع الأهلي أو المقاولون.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز