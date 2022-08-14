نادي الاتحاد السعودي ينهي متطلبات الكفاءة المالية لتسجيل لاعبيه الجدد

المصدر: د ب أ

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أنهت إدارة نادي الاتحاد السعودي كافة الاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة الكفاءة المالية في فترة التسجيل الصيفية وبذلك يحق له تسجيل اللاعبين المحترفين الذين تعاقد معهم هذا العام ويأتي في مقدمتهم لاعب الزمالك المصري السابق طارق حامد .

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأحد، أن إدارة الاتحاد أنهت كافة المتطلبات المعلقة من رواتب ومستحقات متأخرة سابقة لبعض اللاعبين المحليين والأجانب، على أن يتم رفع الملف إلى لجنة الكفاءة المالية منتصف الأسبوع الجاري.

وتتيح شهادة الكفاءة المالية للأندية التسجيل، فيما يُمنع النادي المتعثر من الوفاء بالتزاماته من توقيع أي تعاقدات.

يذكر أن الاتحاد وقّع مع المصري طارق حامد قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر، والأنجولي هيلدر كوستا بالإعارة موسمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، وأحمد شراحيلي بعد نهاية عقده مع الشباب، وزكريا هوساوي من أحد، فيما احتفظ الفريق بستة أجانب دافعوا عن ألوانه في الموسم الماضي.

ويسعى 12 ناديا من أصل 16 لسداد كافة المتطلبات المالية، من أجل الحصول على الكفاءة المالية، قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنهاية شهر أغسطس الجاري.

ويعد الاتحاد والنصر، أكثر الأندية السعودية المطالبة بسداد الالتزامات المالية، بعد الأهلي الذي هبط لدوري يلو (الدرجة الأولى).

وتوجب على إدارة الاتحاد سداد قرابة 42 مليون ريال، فيما النصر مطالب بسداد حوالي 36 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة وتسجيل اللاعبين الجدد.



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