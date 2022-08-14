الأهلي يعلن عودته للمشاركة في بطولتي الكأس والسوبر المصري

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي مشاركة الفريق في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي بعد تلقيه إخطاراً من اتحاد الكرة المصري بحل جميع الأزمات.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق، مقاطعته للبطولتين، على خلفية اعتراضه على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في مباريات الدوري.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، أمس السبت، إن النادي تلقي خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة المصري يؤكد فيه الأخير الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسؤولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد مؤخراً مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسمياً قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل.

وأضاف: "فيما يخص ما جاء في الخطاب الذي أرسله الأهلي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، أكد اتحاد الكرة المصري في خطابه أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملًا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسؤول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقاً للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية".

وأوضح الأهلي: "في ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة المصري باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميًا وتحويل ملف حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، دون الإعلان عنها تماشيًا مع اللوائح المنظمة، وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي، تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري".

يذكر أن الأهلي سيواجه مصر المقاصة، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي.

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