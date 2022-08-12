18 أغسطس موعد بدء طرح تذاكر كأس سوبر لوسيل

المصدر: د ب أ

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حددت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل يوم 18 أغسطس الجاري، موعداً لطرح تذاكر الحدث المرتقب بين بطلي الدوريين المصري والسعودي، والمقرر إقامتها يوم التاسع من سبتمبر المقبل على ملعب "ستاد لوسيل".

وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان صحفي أن التذاكر ستُطرح عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أربع فئات تبدأ من 40 ريالا قطريا للفئة الرابعة، و80 ريالا قطريا للفئة الثالثة، و150 ريالا قطريا للفئة الثانية، و200 ريالا قطريا للفئة الأولى.

ويتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وسيجري لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.

يذكر أن ستاد لوسيل، هو أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ويتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

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