الزمالك يقترب خطوة أخرى من لقب الدوري المصري

المصدر: رويترز

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اقترب الزمالك خطوة اخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه الساحق 5-صفر على مصر للمقاصة الذي ودع المسابقة بفضل ثلاثية من أحمد السيد "زيزو" وثنائية من سيف الدين الجزيري اليوم الثلاثاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي تغلب 2-صفر على مضيفه غزل المحلة في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل هبط المقاصة للدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في ذيل الترتيب قبل أربع جولات على النهاية.

وأرسل زيزو تمريرة عرضية حولها التونسي الجزيري بضربة رأس للمرمي في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد نهاية الاستراحة بدقيقتين سجل الجزيري هدفه الشخصي الثاني والثالث للزمالك بعد تمريرة من زيزو أيضا.

ثم أضاف زيزو هدفين متتاليين في الدقيقتين 58 بعد تمريرة عرضية من الجزيرة و69 من ركلة جزاء لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.

وأحبط بيراميدز محاولة اخرى لمضيفه غزل المحلة للهروب من دوامة الهبوط بعدما توقف رصيده عند 30 نقطة في المركز 14 ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى ثلاث نقاط قبل أربع جولات على النهاية.

وسجل الجنوب أفريقي فاجري لاكاي الهدف الأول لبيراميدز بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة من إسلام عيسى.

وضاعف عيسى النتيجة في الدقيقة 72 بتسديدة استقرت في مرمى عمرو شعبان حارس غزل المحلة.

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