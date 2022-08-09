بيع حقوق البث التليفزيوني للدوري السعودي والكأس والسوبر

المصدر: د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين بيع حقوق البث التليفزيوني لبطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة ثلاثة مواسم مقابل 900 مليون ريال.

وذكرت رابطة الدوري السعودي واتحاد الكرة السعودي في بيان مشترك أن شبكة "اس سي سي" التليفزيونية التابعة لشركة الرياضة السعودية حصلت على حقوق البث للبطولات الثلاث مقابل 900 مليون ريال خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وبحسب البيان، فمن المقرر أن يتم توسيع قاعدة بث المباريات في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، عبر شبكة "اس سي سي" وتطبيق "شاهد" وأجهزة استقبال "جوبكس".

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