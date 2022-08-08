المكشر مدرباً جديداً للنجم الساحلي التونسي

المصدر: رويترز

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أعلن النجم الساحلي؛ المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد، عن تعيين محمد المكشر مدربا جديدا بعد ترك إقبال الرواتبي للمنصب.

وقال النجم الساحلي في بيان إن المكشر، الذي لعب للفريق في الفترة من 1995-2005 ثم انتقل للغريم الأفريقي، سيتولى القيادة الفنية وسيساعده منير بوقديدة وسيف غزال.

وبعد اعتزال اللعب عمل المكشر (47 عاما) مساعدا للمدرب في الأفريقي والنجم الساحلي ثم درب الملعب التونسي وهلال الشابة والأولمبي الباجي بجانب المنامة البحريني والعدالة السعودي.

وأعلن الرواتبي استقالته أول أمس السبت بعد شهر واحد فقط من تولي المهمة.

وأنهى النجم الساحلي، المبتلي بأزمة مالية خانقة، الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري. وعوقب بالمنع من إبرام صفقات في فترة الانتقالات الحالية لعدم سداد ديون لاعبين ومدربين سابقين.

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