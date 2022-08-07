تصعيد أزمة أبو جبل والنصر السعودي إلى الفيفا

المصدر: رويترز

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قرر نادي النصر السعودي وحارس منتخب مصر محمد أبو جبل اللجوء للقضاء الرياضي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للفصل في الخلاف بينهما بعد فشل التعاقد بين الطرفين.

وقال حارس الزمالك السابق في بيان "السبت" إنه سيلجأ إلى الفيفا بداعي أن النصر قرر إلغاء العقد بينهما بشكل مفاجئ "لأسباب غير منطقية"، وطالب بالحصول على مستحقاته الكاملة بجانب تعويض مالي.

وتألق أبو جبل "33 عاما" خلال مسيرة مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع هذا العام قبل الخسارة بركلات الترجيح من السنغال، مستغلا إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، وأنهى مشواره مع الزمالك بعد نهاية عقده وتوصل لاتفاق لم يكتمل مع النصر.

وأوضح أبو جبل في البيان أن عقده مع الزمالك انتهى في 30 يونيو وكان من حقه التعاقد مع أي ناد آخر كلاعب حر، مضيفاً أنه وقع عقداً مع النصر يبدأ في أغسطس الجاري.

وتابع أبو جبل "رفض النصر الاعتراف بالعقد واعتبره باطلا لأسباب غير منطقية" موضحا أن النادي "رفض تسوية مالية بالحصول على جزء من المستحقات بالعقد".

ورد النصر في بيان أكد فيه أنه سيتقدم بشكوى إلى الفيفا لاستعادة 450 ألف دولار من الحارس.

وعن سبب بطلان العقد قال النصر إنه اكتشف أن عقد الحارس مع ناديه المصري ينتهي في 30 أغسطس وليس في نهاية يوليو كما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن الحارس ووكيله "لم يقدما أي دليل على أنه لا يرتبط بعقد آخر، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات قرر النصر إلغاء العقد تجنبا لارتكاب مخالفة قانونية جسيمة" بعد منح أبو جبل مهلة لتسوية وضعه دون جدوى.

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