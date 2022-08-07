السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

المصدر: د ب أ

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تُختتَمُ منافساتُ بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم التي ينظِّمُها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفُها الاتحادُ السعودي في مدينة أبها، جنوب غرب المملكة، وذلك بالمباراة النهائية التي تجمعُ بين منتخبي السعودية ومصر مساء اليوم "الأحد" الساعة 07:30 بتوقيت المملكة، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وبلغَ الأخضرُ السعودي الشاب المباراة النهائية بعد تأهله متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على موريتانيا 2-0 ثم العراق 4-1، وفي الدور ربع النهائي تعادلَ مع نظيره اليمني بدون أهداف، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بالفوز 3-1 بركلات الترجيح، ثم فاز على منتخب فلسطين بنتيجة 5-0 في الدور نصف النهائي.

وحَقَّقَ المنتخبُ المصري صدارةَ ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 أمام منتخب عمان ثم 2 -0 على الصومال، وفي دور الثمانية فازَ على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، قبل الفوز على منتخب الجزائر 3-1 في المربع الذهبي.

وعُقِدَ "السبت" المؤتمرُ الصحفي الخاص بالمباراة النهائية للبطولة، وأوضحَ مدربُ منتخب مصر محمود جابر أن الوصول للمباراة النهائية شرف لكلا المنتخبين، مؤكداً أن بلوغ هذه المرحلة أمر طبيعي ومعتاد بالنسبة للكرة المصرية، مبيناً أنهم سيعملون من أجل الظهور بصورة مميزة في هذا النهائي المرتقب.

وأضاف" الجمهور هو روح كرة القدم، والجماهير المصرية تعشق هذه الرياضة كثيراً وهي عنصر داعم لنا بشكل دائم، الأحد ننتظر استمرارية حضور ودعم المشجعين داخل الملعب، وإن شاء الله نحتفل سوياً باللقب العربي، الذي نطمح له منذ عدة سنوات".

في المقابل، أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي محمد مسعد، جاهزيةَ لاعبي الأخضر السعودي للنهائي ، معرباً عن استحقاق المنتخب السعودي الوصول إلى المباراة النهائية مع نظيره المصري، موضحاً أنهم يواجهون ضغوطات كبيرة للحفاظ على اللقب الذي توج به الأخضر العام الماضي.

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