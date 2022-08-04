الهلال يبدأ الدوري السعودي بمواجهة الخليج الصاعد للأضواء

المصدر: رويترز

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس عن جدول الدور الأول للمسابقة بموسم 2022-2023 الذي ينطلق يوم 25 أغسطس آب الجاري بمواجهة الهلال حامل اللقب مع الخليج الصاعد للأضواء.

وفي الجولة الافتتاحية أيضا يلعب الاتحاد وصيف البطل مع العدالة الصاعد للأضواء، والنصر صاحب المركز الثالث بالموسم الماضي مع الوحدة، والشباب رابع الترتيب بالموسم الماضي مع الباطن.

وستجمع أول قمة في الموسم الجديد بين النصر والاتحاد في الثاني من أكتوبر بالجولة الخامسة.

ويلتقي الهلال مع غريمه النصر في الجولة العاشرة يوم 25 ديسمبر كانون الأول في الرياض.

وتشهد الجولة 12 قمة تقليدية بين الهلال والاتحاد في جدة.

وحقق الهلال اللقب للعام الثالث على التوالي بعد نهاية مثيرة للموسم الماضي رغم أنه كان يتأخر بفارق 16 نقطة عن الاتحاد.

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