الأهلي يبتعد عن صراع لقب الدوري المصري بتعادل متجدّد

المصدر: رويترز

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أهدر الأهلي نقطتين جديدتين وتعادل دون أهداف مع فاركو، ليبتعد عن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

واعتقد الأهلي أنه تقدم بهدف عن طريق البديل بيرسي تاو في الدقيقة 71، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعد مراجعة طويلة.

وأصبح رصيد الأهلي 56 نقطة من 27 مباراة ويحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وعشر نقاط عن الزمالك المتصدر والذي اقترب من الاحتفاظ باللقب.

ويتبقى للأهلي، الذي تعادل دون أهداف في الجولة الماضية مع المقاولون العرب، مباراة واحدة مؤجلة، لكن الفوز في مباراتين فقط في آخر خمس مباريات أبعده عن المنافسة على اللقب.

وخاض فاركو، الوافد الجديد على دوري الأضواء، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد خطأ عنيف من البديل محمود عماد ضد محمد محمود والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وكاد الأهلي، الذي يقدم مستويات متواضعة منذ تعيين المدرب ريكاردو سواريش بدلا من بيتسو موسيماني في نهاية يونيو حزيران، أن يفوز لولا أن لويس ميكيسوني سدد في القائم في الوقت بدل الضائع.

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