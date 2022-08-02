لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي توقف حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي



قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد أربعة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد شكوى نادي النصر ضد مهاجمه السابق والاتحاد.

وكان النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد أقام دعوى ضد نادي الاتحاد ومهاجمه حمد الله تتعلق بعدم مشروعية تفاوض المهاجم البالغ عمره 31 عاما مع الاتحاد.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن ايقاف حمد الله سيسري من تاريخ صدور قرار اللجنة اليوم.

كما قررت اللجنة إيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.

وتقرر إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق الأول بالاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، وحرمان النادي الملقب بالعميد من تسجيل لاعبين جدد لفترة واحدة اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

وأوضحت اللجنة أن القرارات الصادرة اليوم بحق نادي الاتحاد قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. (الدولار يساوي 3.75 ريال) (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد الخشاب

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز