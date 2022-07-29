الترجي التونسي يضم المهاجم الجزائري بن عياد لـ 3 سنوات

المصدر: رويترز

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أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم ست مرات متتالية الليلة الماضية تعاقده مع المهاجم الجزائري رياض بن عياد لمدة ثلاثة أعوام.

وقال الترجي عبر صفحته على فيسبوك إن بن عياد (26 عاما)، لاعب بارادو ووفاق سطيف السابق، وقع عقدا مع النادي لمدة ثلاثة أعوام.

وبن عياد رابع لاعب ينضم لبطل تونس في فترة الانتقالات الحالية بعد ثنائي الصفاقسي حسام دقدوق (ثلاثة أعوام) ومحمد بن علي (عامين) وعزيز فلاح لاعب وسط النجم الساحلي لمدة خمسة أعوام.

وأحرز الترجي لقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي في الموسم الماضي.

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