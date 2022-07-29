نهضة بركان يحرم الوداد من "الثلاثية" ويتوّج بكأس العرش المغربي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق نهضة بركان بلقب كأس العرش المغربي لكرة القدم، بعد تغلبه على الوداد 3/ 2، بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين سيطر عليهما التعادل السلبي.

ولجأ نهضة بركان والوداد إلى ضربات الترجيح لتحديد الفائز باللقب، حيث ابتسمت ركلات الحظ لنهضة بركان الذي نجح في الفوز بها بنتيجة 3 / 2، ليخطف اللقب من الوداد ويحرمه من تحقيق الثلاثية، بعدما سبق له التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز