المغرب وفلسطين يكملان عقد المتأهلين لدور الثمانية بكأس العرب للشباب

المصدر: د ب أ

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اختتمت أمس الخميس، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.

وتقام البطولة في الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل، وأسفرت عن تأهل منتخبات السعودية والأردن واليمن والجزائر ومصر وتونس والمغرب وفلسطين إلى دور الثمانية.

وحقق منتخب المغرب فوزاً على منتخب فلسطين بهدف دون رد، في ختام مباريات المجموعة السادسة على ملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.

وسجل هدف منتخب المغرب اللاعب أنس ميموني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بينما حصل زميله رضا الركوعي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب المغرب إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، مع منتخب فلسطين، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يليهما المنتخب السوداني بدون رصيد.

وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الأولى، مع منتخبي الأردن واليمن من الثانية، ومنتخب الجزائر من الثالثة والمنتخب المصري من الرابعة، والمنتخب التونسي من المجموعة الخامسة، رفقة منتخبي المغرب وفلسطين من المجموعة السادسة والأخيرة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي على مدار يوم الأحد المقبل.

يذكر أنه تم تقسيم المنتخبات الـ18 المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثاني.

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