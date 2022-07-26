الأهلي المصري يدعم صفوفه بصفقة من العيار الثقيل

المصدر: د ب أ

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أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء في صفقة من العيار الثقيل انه تم التوصل لاتفاق بضم المحترف الأمريكي والتر هودج إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بداية من الموسم الجديد.

وقال خالد العوضي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن والتر هودج سينضم إلى صفوف فريق رجال كرة السلة بالأهلي لمدة موسم واحد.

وأضاف أن هودج يمثل إضافة مميزة لفريق السلة، والتعاقد معه جاء بناء على ترشيح من جانب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق.

وسبق للأمريكي هودج الاحتراف في صفوف الزمالك المصري.

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