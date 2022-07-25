المحارب الفرعوني بقي نمراً..الاتحاد السعودي يتعاقد مع "الجامد" طارق حامد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الاتحاد عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التعاقد مع المصري طارق حامد لاعب وسط الزمالك اليوم الأحد.

وكتب الاتحاد على تويتر "المحارب الفرعوني بقي نمرا" ونشر رسالة فيديو كتب في آخرها "طارق حامد اتحادي".

وأضاف الاتحاد في فيديو يضم العديد من اللقطات المميزة للاعبه الجديد مع الزمالك ومنتخب مصر "أهلا بالجامد طارق حامد".

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت تقارير أنه انتقل بعقد لمدة عامين بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ونافس الاتحاد بقوة على لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه اكتفى في النهاية بالحصول على المركز الثاني خلف الهلال البطل.

وبدأ الاتحاد اليوم استعداداته للموسم الجديد بقيادة البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير السابق.

وغاب حامد (33 عاما) عن أغلب فترات الموسم الجاري بسبب الإصابة، وذكرت تقارير مصرية أنه دخل في خلافات مع إدارة النادي قبل أن يوافق على التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل الرحيل في الوقت الحالي.

ويشغل حامد مركز الوسط المدافع ويمتاز بقوة تدخلاته، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، وخرج من حسابات المدرب السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش، لكنه سيأمل في استعادة تألقه والعودة لتمثيل بلاده.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز