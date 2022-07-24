الأهلي المصري يداوي جراحه بثنائية في الجونة وبيراميدز يسحق الإسماعيلي برباعية

المصدر: د ب أ

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داوى الأهلي بعضا من جراحه التي نزفت بشدة في الفترة الأخيرة، وحقق انتصارا ثمينا 2 / صفر على ضيفه الجونة، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، التي شهدت فوزا كبيرا لبيراميدز 4 / صفر على مضيفه الإسماعيلي.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي خسر في لقائه الأخير بالمسابقة أمام بيراميدز، والتي أعقبها خسارته نهائي كأس مصر أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة يوم الخميس الماضي، إلى 51 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق 6 نقاط خلف الزمالك (المتصدر)، الذي يستضيف سموحة في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد الجونة، الذي حقق انتصارا وحيدا في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 72، ليحرز مدافعه رامي ربيعة الهدف الأول، من ضربة رأس رائعة، إثر متابعته ركلة ركنية من الجانب الأيسر نفذها محمد مجدي أفشة، واضعا الكرة على يمين عماد السيد، حارس مرمى الجونة، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تسكن شباكه.

وأضاف التونسي علي معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ليؤمن حصول أبناء قلعة الجزيرة على نقاط المباراة الثلاث.

وفي الإسماعيلية، حقق بيراميدز فوزا كبيرا 4 / صفر على مضيفه الإسماعيلي.

وارتفع رصيد بيراميدز، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، إلى 56 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الإسماعيلي، المتوج باللقب 3 مرات، عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح اللاعب المخضرم عبدالله السعيد التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و38 من ركلة جزاء على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمود صابر الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 79، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها رمضان صبحي قبل نهاية الشوط الأول.

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