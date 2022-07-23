التعاون السعودي يضم البرازيلي فلافيو ويستعير الناصر من الهلال

المصدر: رويترز

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أعلن التعاون المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة عن ضم لاعب الوسط البرازيلي فلافيو ميديروس دا سيلفا على سبيل الإعارة من طرابزون سبور التركي لمدة عام واحد كما استعار سعد الناصر جناح الهلال لنفس المدة.

ويجيد فلافيو (26 عاما) اللعب كمحور ارتكاز وسبق له تمثيل فيتوريا وباهيا بالبرازيل وبوافيستا البرتغالي قبل الانتقال لتركيا.

وأعار الهلال لاعبه الصاعد سعد الناصر (21 عاما) إلى التعاون لاكتساب خبرة أكبر وللمشاركة بانتظام بعد تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

وتعاقد التعاون أيضا مع الحارس محمد الدوسري لثلاث سنوات مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين.

ويخوض التعاون معسكرا تدريبيا في هولندا حاليا استعدادا للموسم الجديد إذ يسعى للتحسن بعد أن أفلت من الهبوط للدرجة الثانية في الموسم الماضي.

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