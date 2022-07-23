المغرب يفوز على السودان في كأس العرب تحت 20 عاما

المصدر: د ب أ

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استهل المنتخب المغربي حملته في بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عاما بالفوز على منتخب السودان 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

سجل أهداف منتخب المغرب كل من ياسين خليفي (هدفان) وهدف لكل من محمد أخراز وأنس ميموني، بينما سجل هدفا منتخب السودان أمجد عصام ومحمد خضر.

ونال لاعب المنتخب المغربي محمد دريد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذا الفوز حصد منتخب المغرب أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة وظل منتخب السودان بدون رصيد.



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