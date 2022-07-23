المصري يسحق سيراميكا برباعية والمقاولون ينعش آمال النجاة

المصدر: رويترز

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سحق المصري البورسعيدي مضيفه سيراميكا كليوباترا 4-1 بينما فاز المقاولون العرب بهدف قاتل على ضيفه غزل المحلة لينعش آماله في الهروب من الهبوط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة. ورفع المصري رصيده إلى 31 نقطة من 26 مباراة ليتقدم للمركز العاشر بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 32 في المركز التاسع. ورفع المقاولون رصيده إلى 23 نقطة من 25 مباراة في المركز 16 بين 18 ناديا وتوقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة من العدد ذاته من المباريات في المركز 14. ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 57 نقطة من 25 مباراة يليه بيراميدز الثاني برصيد 53 نقطة من العدد ذاته من المباريات ثم الأهلي الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.

وضع النيجيري أوستن أموتو المصري في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة الخامسة وأهدر محمد عبد اللطيف (جريندو) فرصة مضاعفة الغلة بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وأدرك شادي حسين التعادل لسيراميكا بعد ركلة ركنية قبل أن يسجل إسلام أبو سليمة الهدف الثاني للمصري بضربة رأس في الدقيقة 44.

وسجل أموتو الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 من هجمة مرتدة قبل أن يكمل جريندو الرباعية في الدقيقة 73.

وفي المباراة الأخرى سجل فاروقا نور الدين هدفا قاتلا للمقاولون بضربة رأس بعد ركنية في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليخطف ثلاث نقاط ثمينة في صراع تفادي الهبوط.

وأهدر غزل المحلة فرصة خطيرة في الدقيقة 18 من تسديدة متقنة عن طريق عبد الرحمن عاطف من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن لحارس المقاولون العرب.



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