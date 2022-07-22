الزمالك يهزم الأهلي ويتوّج بطلاً لكأس مصر للمرة الـ 28 في تاريخه

المصدر: رويترز

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أحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول، ليتغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2-1 ويتوج بطلا للقب "النسخة المنسية" لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021 في استاد القاهرة أمس الخميس.

وارتكب محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي، خطأ فادحا بخروجه من مرماه، ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد "زيزو"، الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد ست دقائق من البداية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور، الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.

يذكر أن هذه هي المرة الـ 28، التي يتوج فيها الزمالك بلقب كأس مصر في تاريخه.

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