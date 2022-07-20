نهضة بركان إلى نهائي كأس العرش المغربي بفوز على يوسفية برشيد

المصدر: رويترز

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تأهل نهضة بركان إلى نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على يوسفية برشيد بعد التعادل 2-2 أمس الثلاثاء.

وافتتح نهضة بركان التسجيل في الدقيقة 26 بضربة رأس من المهاجم الشرقي البحري في مرمى فريقه السابق.

لكن يوسفية برشيد، الذي هبط للدرجة الثانية، أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق من الاستراحة بتسديدة رائعة من كريم الهاشمي.

وأهدر يوسفية برشيد فرصة انتزاع التقدم عندما أضاع سعيد العوفير ركلة جزاء في الدقيقة 54.

واستعاد نهضة بركان التقدم من ركلة جزاء عبر المدافع يوسوفو دايو قرب نهاية الوقت الإضافي.

ولم تدم احتفالات لاعبي نهضة بركان طويلا إذ أدرك العوفير التعادل لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر نهضة بركان ركلة واحدة فيما أضاع يوسفية برشيد ركلتين.

وسيسعى نهضة بركان، الذي خسر في النهائي في 1987 و2013، لاستعادة اللقب الذي حققه في 2018 عندما يواجه الفائز من الوداد والفتح الرباطي.

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