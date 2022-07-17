الدوري المصري..بيراميدز يهزم الأهلي والزمالك يفوز على المحلة

المصدر: رويترز

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وجه بيراميدز ضربة قوية لآمال الأهلي في لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتصاره 2-صفر على ضيفه اليوم السبت.

وأحرز المغربي أشرف بنشرقي هدفين في الشوط الثاني ليقود الزمالك حامل اللقب للفوز 2-صفر على مضيفه غزل المحلة.

ومنح التونسي فخر الدين بن يوسف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 29، وأضاف البديل إيريك تراوري الهدف الثاني بعد 20 دقيقة من الاستراحة.

ويملك الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وتوقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة من 23 مباراة، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر الفريق اللقب بعد تعثره في العديد من مبارياته المؤجلة.

وكان بيراميدز الطرف الأفضل منذ البداية ومرر عبد الله السعيد كرة إلى بن يوسف لكنه سدد في العارضة.

واستطاع بن يوسف هز شباك محمد الشناوي حارس الأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما طالب أيمن أشرف مدافع الأهلي الحصول على خطأ لكن الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي تجاهل الأمر.

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف آخر مع استمرار تفوق بيراميدز.

وكاد حسام حسن أن يدرك التعادل للأهلي في الشوط الثاني لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أنقذ مرماه بسهولة.

واستغل تراوري خطأ فادحا من علي معلول مدافع الأهلي الذي أعاد الكرة بصدره إلى الشناوي لكن لاعب بيراميدز كان الأسرع في الوصول إلى الكرة ليضيف الهدف الثاني.

وفشل البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي في قلب الأمور لصالح فريقه ليسقط في فخ الهزيمة قبل خمسة أيام من مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

* تألق عواد

افتتح بنشرقي التسجيل في الدقيقة 69 ثم حسم المباراة التي عانى فيها فريقه في الشوط الأول قبل عشر دقائق من النهاية.

ورفع الزمالك حامل اللقب رصيده إلى 57 نقطة متقدما بسبع نقاط عن بيراميدز الذي يستضيف الأهلي ثالث الترتيب في وقت لاحق من اليوم.

وتوقف رصيد المحلة عند 26 نقطة في المركز 14.

وكاد المحلة أن ينهي الشوط الأول متقدما بفارق كبير لكن الزمالك سيدين بالفضل مرة أخرى لحارسه محمد عواد والذي سبق أن أنقذه أمام المقاولون العرب الأسبوع الماضي عندما تصدى لركلة جزاء ليقوده للفوز 1-صفر.

وأبعد عواد تسديدة إبراهيما كونيه من خارج منطقة الجزاء إلى ركنية في الدقيقة 19.

لكن الحارس المصري أخطأ بالخروج من مرماه في إحدى الهجمات لتذهب كرة إلى عبد الرحمن عاطف الذي تباطأ في السيطرة على الكرة ليبعدها دفاع الزمالك.

وأنقذ عواد تسديدة من عبده يحيى، لكن الفرصة الأخطر كانت تصديه لتسديدة قوية من معاذ الحناوي على بعد أمتار من المرمى قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتحسن أداء الزمالك في الشوط الثاني بمشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ومن ركلة ركنية من أحمد سيد "زيزو"، قفز بنشرقي أعلى من الجميع ليحول الكرة بضربة رأس على يمين الحارس عبده شعبان.

وتسبب شيكابالا في الهدف الثاني عندما مر من دفاع المحلة وسدد كرة قوية أبعدها الحارس شعبان لكنها تهيأت أمام بنشرقي الذي هز الشباك بسهولة.

واقتنص الإسماعيلي فوزا مهما في صراع الهروب من الهبوط إذ قلب تأخره إلى انتصار 2-1 على فيوتشر.

وتقدم فيوتشر بهدف محمود مرعي في الدقيقة 64، بعدما أهدر زميله أحمد رفعت ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.

وأدرك الإسماعيلي التعادل بواسطة باهر المحمدي من ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وخطف أحمد مدبولي الفوز للإسماعيلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز 13، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

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