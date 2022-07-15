تونس تفشل في التأهل لقبل نهائي أمم أفريقيا ومونديال السيدات

المصدر: د ب أ

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أكمل منتخب جنوب أفريقيا عقد المتأهلين للمربع الذهبي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات، بعد فوزه على نظيره التونسي 1 / صفر، ضمن منافسات دور الثمانية بالمسابقة المقامة حاليا في المغرب.

وقطع المنتخب الجنوب أفريقي تذكرة العبور إلى كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، حيث ينص نظام بطولة أمم أفريقيا على تأهل المنتخبات المتواجدة في الدور قبل النهائي إلى الحدث العالمي الكبير.

وسجلت جيرمين سيوبوسينوي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجنوب أفريقي في الدقيقة 14.

وسيلتقي منتخب جنوب أفريقيا بمنافسه الزامبي في الدور قبل النهائي من البطولة، حيث تقام المباراة يوم 18 من يوليو الجاري.

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