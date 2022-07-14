التونسي البياوي مدرباً جديداً لشبيبة الساورة الجزائري

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري لكرة القدم أمس الأربعاء، عن تعاقده مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

يذكر أن البياوي (44 عاما) كان قد أشرف على تدريب أندية العدالة، والفتح والرائد والقادسية وهجر في السعودية، والخور والخريطيات في قطر، والفجيرة الإماراتي، والنادي البنزرتي والملعب التونسي في تونس.

ومن المقرر أن يشارك شبيبة الساورة في النسخة المقبلة لمسابقة كأس الكونفدرالية عقب احتلاله المركز الثالث على جدول ترتيب دوري المحترفين الجزائري الموسم المنقضي.

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