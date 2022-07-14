"لبؤات الأطلس" يتأهلن لكأس العالم للسيدات بفوز على بوتسوانا

المصدر: رويترز

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تأهل منتخب المغرب للسيدات للمرة الأولى في تاريخه لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستستضيفها أستراليا ونيوزيلندا العام المقبل، بفوزه أمس الأربعاء 2-1 على منافسه منتخب بوتسوانا في دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا بالرباط.

تقدم منتخب المغرب، الذي سانده نحو 40 ألف متفرج باستاد مولاي عبد الله بالرباط، بعد مرور ثلاث دقائق بواسطة سناء مسودي.

وأدرك منتخب بوتسوانا التعادل بعدها بأربع دقائق من ركلة حرة نفذتها كيتوميتسي ديتيبي وخدعت الحارسة خديجة الرميشي لتسكن الشباك.

وبحث منتخب سيدات المغرب عن استعادة تقدمه، لكنه افتقد للفاعلية في ظل بعض التسرع لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

واستطاعت ياسين مرابط تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 59 بضربة رأس.

ويواجه منتخب المغرب في الدور قبل النهائي المتأهل من مباراة الغد بين نيجيريا حاملة اللقب والكاميرون.

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