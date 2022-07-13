فوز الزمالك والأهلي على المقاولون وفيوتشر في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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عزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على المقاولون العرب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز الأهلي على فيوتشر 4 / صفر، وتعادل طلائع الجيش مع بيراميدز 2 / 2 وفوز البنك الأهلي على غزل المحلة 2 / 1.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه حاسم عبد المجيد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

وأهدر أحمد علي لاعب المقاولون العرب ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الأهلي على فيوتشر 4 / صفر.

وسجل أهداف الأهلي محمد مجدي قفشة (هدفين) في الدقيقتين 23 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعلي معلول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء وأحمد عبد القادر في الدقيقة 59.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، تعادل طلائع الجيش مع ضيفه بيراميدز 2/2.

وتقدم طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما فيكتوري بينيانجبا في الدقيقة 42 وعلي الفيل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل بيراميدز هدفين عن طريق محمد الجباس وحسين السيد في الدقيقتين 80 والأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة طرد علي الفيل لاعب الطلائع في الدقيقة 88.

ورفع الطلائع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس كما رفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق البنك الأهلي على ضيفه غزل المحلة 2 / 1.

وسجل هدفي البنك الأهلي ناصر منسي ومحمود سيد في الدقيقتين 15 و59 ، فيما سجل هدف غزل المحلة هشام بلحة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد محمد فتح الله لاعب غزل المحلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

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