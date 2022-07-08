مزّق شباك غزل المحلة بخماسية.. فيوتشر يحرز أول لقب لكأس الرابطة المصرية

المصدر: رويترز

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توج فيوتشر بلقب النسخة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد أن سحق غزل المحلة 5-1 أمس الخميس في النهائي.

وهذا أول لقب يحققه فيوتشر في المسابقات المحلية بعد صعوده لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز المصري بداية هذا الموسم.

وضع كريم نيدفيد فيوتشر في المقدمة في الدقيقة 33 بعد أن استقبل عرضية رائعة أرسلها محمد فاروق من الجهة اليمنى واستقبلها نيدفيد برأسه من الوضع طائرا داخل شباك عمرو شعبان حارس غزل المحلة.

وضاعف سعد سمير النتيجة في الدقيقة 40 بعد أن استغل كرة عرضية من الطرف الأيمن أرسلها عمر كمال وشتتها محمود فتح الله لتصل إلى سمير الذي سدد كرة بباطن القدم داخل الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفا لفيوتشر أحرزه فاروق في الدقيقة 53 بسبب التسلل.

وعزز أحمد عاطف النتيجة باحراز الهدف الثالث لفيوتشر في الدقيقة 60 بعد أن تلقى عرضية متقنة من أحمد رفعت. وسجل فاروق الهدف الرابع لفيوتشر في الدقيقة 65 بعد هجمة مرتدة سريعة قادها رفعت من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة استقبلها فاروق بباطن القدم داخل شباك المحلة.

وأحرز البديل مروان محسن الهدف الخامس لفيوتشر في الدقيقة 78 بعد أن تلقى عرضية رائعة من رفعت ليسدد محسن رأسية في الزاوية اليسرى لمرمى حارس المحلة.

وقلص يحيى حامد النتيجة باحراز هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة حرة سكنت على يمين محمود جنش حارس فيوتشر.

وفي وقت سابق حقق الإسماعيلي المركز الثالث بفوزه على إنبي بركلات الترجيح 5-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 1-1.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء سجلها عمرو الحلواني بعد تعرض محمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي لعرقلة من المدافع عبد الله عادل.

وأدرك إنبي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بواسطة علي فوزي من ركلة جزاء أخرى.

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