الشباب السعودي يتعاقد مع كيم حارس منتخب كوريا الجنوبية

المصدر: رويترز

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أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع كيم سيونج جيو حارس منتخب كوريا الجنوبية.

وقال النادي في حسابه على تويتر الليلة الماضية "وقعت إدارة نادي الشباب عقدا احترافيا مع الحارس الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو لمدة ثلاث سنوات وذلك بشراء عقده مع نادي كاشيوا ريسول الياباني ابتداء من الفترة الصيفية الحالية.

"نتمنى التوفيق للأخطبوط في مهمته المقبلة مع شيخ الأندية".

ويأمل نادي الشباب في الاستفادة من جهود الحارس الكوري الجنوبي المخضرم البالغ عمره 31 عاما في دوري أبطال آسيا بعد تأهل الفريق للأدوار الإقصائية.

وسبق لكيم اللعب أيضا لفريقي أولسان هيونداي في كوريا الجنوبية وفيسل كوبي الياباني.

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